{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В РФ с начала 2021 года зарегистрировали более 570 тыс. случаев заражения детей COVID-19

Замминистра здравоохранения отметил, что это примерно 9,5% от всех случаев ковида
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом детей до 17 лет зафиксировано в России с начала 2021 года. Об этом заявил в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Институт Pantone выбрал главный цвет 2022 года
Читать полностью