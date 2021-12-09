С начала года на дорогах Москвы в ДТП погибли более 320 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 320 человек погибли и почти 8,8 тыс. пострадали в ДТП на дорогах столицы с начала этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

"За 11 месяцев зарегистрировано 7,7 тыс. ДТП. 323 человека погибли, из них 10 детей. 8,8 тыс. человек пострадали, из них 758 детей", - говорится в сообщении.

Чаще всего причинами аварий становились несоблюдение дистанции или очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перестроения.