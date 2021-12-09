Научный консорциум по изучению социально-значимых заболеваний появится на базе СурГУ

ТАСС, 9 декабря. Научный консорциум "Югра-Ген", который займется изучением социально-значимых заболеваний, появится на базе Сургутского государственного университета, соответствующее соглашение подписано в рамках первого международного форума "От рождения до активного долголетия", прошедшего в университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В него (консорциум - прим. ТАСС) вошли семь организаций, которые договорились о совместном проведении исследований в области молекулярной генетики и разработки цифровых сервисов, направленных на увеличение продолжительности и качества жизни, подготовке высококвалифицированных кадров, а также реализации новых образовательных и научных проектов, способствующих динамичному инновационному развитию университета и региона", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, новая организация призвана обеспечить переход от традиционной к превентивной и персонализированной медицине, где на первом месте находится индивидуальный подход к пациенту. Для этого ученые будут использовать в том числе результаты исследований молекулярно-генетических механизмов возникновения социально-значимых заболеваний.

Помимо церемонии подписания соглашения о создании консорциума "Югра-Ген", участники форума - ученые геномных центров, академических организаций, медицинских вузов России и стран зарубежья, в числе которых Австрия, Великобритания, Швейцария, США, Казахстан - представили достижения геномных и биомедицинских технологий, регенеративной медицины, а также исследования и технологии для развития персонализированных методов диагностики и лечения кардиологических, онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

По итогам форума было решено проводить его на регулярной основе - раз в два года в формате биеннале.