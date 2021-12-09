Загрузка коек для пациентов с коронавирусом в Псковской области снизилась до 70%

ПСКОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к отметке в 68 тыс. человек, снизилась до 70%, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников. В конце октября власти региона сообщали о том, что загрузка коечного фонда держится на уровне 80%.

"Загрузка коечного фонда постепенно снижается, она составляет менее 70% при 850 койках. При этом реанимация полностью загружена", - написал губернатор. При этом, по оценке главы региона, вместе с уровнем заболеваемости снижается динамика прививочной кампании.

По данным властей, на данный момент первым компонентом вакцины привились более 253 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию почти 242 тыс. жителей региона.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 840, выздоровели 59 274 человек, 1 128 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.