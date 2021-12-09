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Пандемия COVID-19
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В России началось исследование иммунитета к коронавирусу среди детей

Специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции среди детей началось в России, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день стартовало исследование по оценке популяционного иммунитета у детей", - сказала она на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Начиная с декабря, по словам Поповой, специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет.

Как сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай, в РФ зафиксировано более 570 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей до 17 лет с начала текущего года.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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