В Свердловской области заявили о необходимости увеличить темпы замены коммунальных сетей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Темпы замены коммунальных сетей в Свердловской области, где в обновлении нуждается более половины коммуникаций, необходимо увеличить в шесть раз до конца 2026 года. Это позволит заменить все изношенные сети, сообщил ТАСС замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Рубцов.

"Общая протяженность коммунальных сетей региона составляет 34,8 тыс. км. Средняя ежегодная замена коммунальных сетей составляет 559,6 км. Для замены всех нуждающихся коммунальных сетей к концу 2026 года необходимо ежегодно заменять не менее 10% от общей протяженности коммунальных сетей", - сказал он.

По его словам, в замене нуждаются 16 тыс. км сетей, в том числе 7,2 тыс. из 15,2 тыс. км сетей теплоснабжения, 5,3 тыс. из 12,8 тыс. км сетей водоснабжения и 3,5 тыс. из 6,8 тыс. км сетей водоотведения. При этом средний ежегодный прирост ветхих сетей составляет 1,5 тыс. км, большая часть из которых - почти 1,2 тыс. км - это сети теплоснабжения.

При этом Рубцов отметил, что в последние годы фиксируется положительная динамика совокупного расчетного показателя надежности, качества и энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры: в сфере теплоснабжения на 29%, в сфере водоснабжения на 28,4%, в сфере водоотведения на 32,6%.

В течение года в Свердловской области произошло несколько значимых коммунальных аварий. Так, в начале года в городе Каменске-Уральском погиб человек при прорыве трубы с горячей водой в здании бывшего общежития. Неоднократно из-за аварий центральные улицы Екатеринбурга были затоплены водой, что приводило к затрудненному движению и отключению воды у жителей. Также аварии характерны и для отдаленных районов города, в частности, в июле в Кировском районе из-под земли забил двухметровый фонтан воды из-за прорыва трубы.

Согласно исследованию фонда "Институт экономики города", МУП "Водоканал" в Екатеринбурге не позволяет удовлетворить все потребности города в развитии инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Помочь в развитии водопроводного сектора региона может механизм инфраструктурных облигаций.