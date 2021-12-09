Российские полярники обнаружили одинокого белого медвежонка на острове Вайгач

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Одинокий белый медвежонок, которому еще нет года, обнаружен полярниками на острове Вайгач в Северном Ледовитом океане. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель природоохранных программ Научно-экспедиционного центра по изучению морских млекопитающих Виктор Никифоров.

"Второй день возле полярной станции имени Федорова на северной оконечности острова Вайгач находится 10-11-месячный одинокий белый медвежонок. Два дня, конечно, еще не тот срок, чтобы полностью исключить возвращение мамы-медведицы. У нас более чем десятилетние контакты с полярной станцией и есть возможность оперативно обмениваться информацией с полярниками. Продолжаем мониторить ситуацию с одиноким медвежонком", - сказал Никифоров.

Как отметила начальник станции Наталья Морозова, несмотря на то что зимой белые медведи на Вайгаче частые гости, одиночного сеголетка она видит впервые. Медвежонок время от времени появляется у ограды станции и выглядит потерянным.

"В этом году совместно с экспертами Московского зоопарка и АНО "Общество дикой природы" мы разработали алгоритм действий для принятия решения о вариантах и методах спасения белого медведя в возрасте до двух лет, оставшегося без опеки матери. Сейчас мы проверяем действие нашего алгоритма на практике", - добавил Никифоров.

Это уже четвертый одинокий белый медвежонок, обнаруженный в российской Арктике с начала осени: в конце сентября двухлетний белый медвежонок вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края, в начале октября медвежонок появился в чукотском селе Ванкарем, в середине октября детеныша заметили на берегу Колымского залива в Якутии.