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Instagram вернет хронологическую ленту

Когда конкретно пользователи получат такую возможность, не сообщается. Глава администрации сервиса Адам Моссери указал лишь на первый квартал 2022 года
© AngieYeoh/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 9 декабря. Социальная сеть Instagram работает над тем, чтобы вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. Об этом рассказал глава администрации сервиса Адам Моссери в ходе слушаний в Сенате Конгресса США по вопросу о том, какой вред может наносить использование Instagram подросткам, сообщает в четверг портал TechCrunch.

"Мы верим в усиление прозрачности и ответственности и верим в больший контроль. Вот почему мы сейчас работаем над вариантом хронологической ленты, который мы надеемся запустить в следующем году", - заявил Моссери в ответ на вопрос, могут ли люди пользоваться приложением без того, чтобы "ими манипулировали алгоритмы".

"Я бы хотел прямо сейчас назвать вам определенный месяц [запуска этой функции], но на данный момент мы нацелены на первый квартал следующего года", - добавил руководитель соцсети.

Моссери впервые предстал перед законодателями, чтобы ответить на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете. Ранее в Конгрессе выступал глава компании Facebook, которая недавно была переименована в Meta, Марк Цукерберг.

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