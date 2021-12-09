Ученый на Урале создал устройство, прогнозирующее поломку электровоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ученый из Свердловской области разработал коробку-регистратор, с помощью которой машинист и работники ремонтных служб могут заранее узнать о необходимости проведения ремонта локомотива. На разработку специальной установки исследователь получил гранты по программам "Умник" и "Старт-1" Фонда содействия инновациям, сообщил ТАСС в четверг ученый и доцент Новоуральского технологического института Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Павел Степанов.

"С помощью специальной коробки-регистратора можно будет контролировать состояние всех механических узлов колесно-моторного блока, в том числе, редуктор, колесные пары, подшипники, приводной электродвигатель. В конечном итоге вся моя система позволит уйти от общепринятых плановых предупредительных ремонтов, которые несут большие расходы. Система будет предупреждать заранее за месяц или два, когда необходимо проводить ремонтные воздействия и техническое обслуживание", - сказал он, добавив, что разработка будет реализована в течение двух-трех лет.

Разработчик отмечает, что регистратор собирает данные с диагностических датчиков, сохраняет их и отправляет все накопленные данные на сервер. На сервере нейронная сеть принимает эти данные и делает вывод о техническом состоянии и остаточном ресурсе узлов.

Также ученый планирует оценивать состояние оборудования по потребляемому току электродвигателя. "В отличие от других аналогов для проведения диагностики оборудования, которые существуют на рынке, мы предлагаем не использовать датчики вибрации, а заменить их на датчики тока и оценивать состояние привода в процессе эксплуатации - это удобно, поскольку существующие системы управления уже содержат в себе датчики тока", - отметил Степанов.

Сейчас исследователь отрабатывает свою методику с компанией НПК "Детранс" в Екатеринбурге и участвует в финале акселератора Трансмашхолдинга. Перспективную разработку Фонд содействия инновациям поддержал полумиллионным и двухмилионным грантами. В планах у ученого в 2022 году установить регистратор в качестве пилота на вагоны метро "Москва-2020".