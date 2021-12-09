Мобильные пункты обогрева в Нижегородской области сворачивают из-за нормализации погоды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Нижегородские спасатели в связи с нормализацией погодных условий сворачивают мобильные пункты обогрева, развернутые ранее рядом с городами Кстово и Бор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что два городка жизнеобеспечения на трассах около городов Кстово и Бор развернули из-за резко ухудшившихся погодных условий.

"Мобильные пункты обогрева на территории Нижегородской области прекращают свою работу", - сказано в сообщении. В пресс-службе корреспонденту ТАСС уточнили, что решение принято в связи с нормализацией погодных условий.

Снегопад начался в Нижнем Новгороде днем во вторник, он сопровождался сильным ветром. Вечером во вторник пробки в городе достигли 10 баллов, движение по основным центральным улицам города было затруднено. Также во вторник дорожные службы в четырех регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе в Нижегородской области, были переведены на усиленный режим работы.

В УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщили, что с 7 на 8 декабря число ДТП в области увеличилось почти на 50%. Водителей попросили без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом.

К позднему вечеру среды осадки в Нижнем Новгороде прекратились. Как сообщили в Верхне-Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в городе выпало почти 50% месячной нормы осадков, в целом по области этот показатель составил от 10% до 30%. В четверг днем в городе начался небольшой снег.