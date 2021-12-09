Депутаты Алтайского края поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного cобрания большинством голосов в ходе опросного голосования поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает в четверг пресс-служба регионального парламента.

Изменения в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" поддержали 40 депутатов, 26 выступили против и еще один не голосовал.

"Мы сегодня закончили опросное голосование, поддержали законопроект. Считаю, что те депутаты, которые проголосовали "за", повели себя ответственно. Решение было непростым, но в нынешней тяжелой ковидной ситуации, когда мы ежедневно теряем десятки людей, заболевают сотни жителей края, бессовестно распыляться на популистские заявления. Нужно делать все возможное для борьбы с пандемией", - цитирует пресс-служба спикера регионального парламента Александра Романенко.

Вместе с отзывом депутаты направят в Госдуму РФ свои замечания по законопроекту. В список попали все предложения, озвученные общественностью, предпринимателями и медиками. В их числе необходимость дополнения перечня документации справкой о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки и справкой о диагностическом титре антител, а также установление на федеральном уровне перечня объектов, для посещения которых требуется предъявление QR-кода. Также депутаты предложили изменить название кода на "Сертификат здоровья".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 108 212 человек. В регионе, где ежедневно в течение длительного времени COVID-19 подтверждают у более 500 человек, развернуто более 4,6 тыс. коек. При этом полностью привиты 905 тыс. 640 человек.