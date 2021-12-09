Верховный суд напомнил работодателям об ответственности за график отпусков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Несоблюдение сроков составления графика отпусков, нарушения порядка направления работников в служебные командировки влечет административную ответственность работодателя. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в подготовленном проекте постановления о рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями трудового законодательства.

В нем Верховный суд пояснил, что ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) является общей нормой по отношении к другим частям той же статьи КоАП, где говорится об отдельных видах нарушений (несоставление трудового договора, неполная или с нарушением сроков выплата зарплаты и др.).

"Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, выражается в действиях (бездействии), связанных с невыполнением (ненадлежащим выполнением) лицом обязанностей, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе в несоблюдении срока составления графика отпусков (ч. 1 ст. 123 Трудового кодекса РФ), непроведении индексации оплаты труда работников организации при наличии установленного порядка указанной индексации (статья 134 ТК РФ), необеспечении педагогическому работнику права на сокращенную продолжительность рабочего времени (п. 1 ч. 5 ст. 47 закона "Об образовании в РФ"), нарушении установленного правительством РФ порядка направления работников в служебные командировки, нарушении правил ведения трудовых книжек, утвержденных уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти", - пояснил Верховный суд.

Часть 1 ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает наказание от предупреждения до штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридического лица.

Впервые разработанный Верховным судом РФ проект постановления пленума с разъяснениями о привлечении к административной ответственности за нарушение трудового законодательства после обсуждения отправлен на доработку в редакционную комиссию.