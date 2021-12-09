Эксперт: мероприятия мастер-плана астраханской агломерации будут реализованы комплексно

АСТРАХАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Мероприятия мастер-плана астраханской агломерации будут реализовываться в четкой синхронизации с региональными и федеральными программами для комплексного внутреннего и внешнего обновления улиц и реставрируемых объектов. О подробностях проекта рассказала ТАСС член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, директор Института градостроительной политики, советник губернатора Астраханской области Евгения Муринец.

Итоги международного конкурса по разработке мастер-плана были подведены 22 июля, победителем был признан проект консорциума во главе с Институтом генплана Москвы. Он предполагает создание каспийского культурно-образовательного кластера, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство Городского острова.

"Синхронизация программ даст нам "эффект на всю улицу", то есть это не просто будет так: отремонтировали пешеходную зону улицы, а фасады остаются в прежнем состоянии, да и воздушные сети "покрывают" паутиной небо над головой - это не называется комплексным благоустройством. Например, комплексное обустройство улицы может состоять из нескольких источников финансирования и нескольких профильных ответственных исполнителей среди органов власти. Ремонт фасадов - это одно направление работы и один и источник финансирования, ремонт инженерных сетей, дорожного полотна, пешеходной части улицы с озеленением и городской мебелью - это иные различные программы, которые необходимо синхронизировать во времени", - сказала Муринец.

Работы по восстановлению архитектурной самобытности купеческой Астрахани остаются одними из самых важных в рамках реализации мастер-плана. По словам эксперта, в данный момент прорабатывается вопрос с финансовой и институциональной поддержкой региона Правительством РФ по вопросам ремонтных работ зданий исторической части города, сформированной в XIX - начале ХХ веков, многие из которых являются многоквартирными жилыми домами. Немалая часть таких домов сейчас находится в слабо удовлетворительном состоянии с частичной потерей ценных архитектурно-значимых элементов.

"Сейчас очень важно понять, как осуществлять совместную работу с жителями, ведь по федеральному законодательству ответственность за содержание зданий несут правообладатели зданий. Привлечение федеральных средств на ремонт многоквартирных домов - это юридически непростая задача, которая нам предстоит. Мы очень надеемся, что в 2022 году мы сможем приступить к работам, чтобы получить долгожданный результат по первоочередным участкам к концу следующего года", - подчеркнула Муринец.

По ее словам, реализация работ по городским инженерным сетям на приоритетных участках, обозначенных в том числе мастер-планом, также будет осуществлена за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (федеральных средств, предоставляемых на возвратной основе на льготных условиях) и мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда".

О мастер-плане Астраханской агломерации

Территория, задействованная в проекте, составляет 26,3 тыс. кв. км и включает в себя кроме Астрахани еще семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский. В пределах Астраханской городской агломерации проживает около 837 тыс. человек. По словам разработчиков, мероприятия в рамках мастер-плана позволят создать около 56 тыс. новых рабочих мест в образовании, социальной сфере, строительстве и сфере услуг.