Умерла директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла после продолжительной болезни, сообщает в четверг сайт фонда.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алена Мешкова - наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была", - отмечают коллеги Алены.

По их словам, именно благодаря Мешковой фонд стал большим, масштабным проектом, которому доверяют.

"Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алена посвятила последние девять лет своей жизни", - говорится в сообщении.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

За 13 лет адресную помощь получили более 3 тыс. детей и молодых взрослых, свыше 8,5 тыс. подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах фонда, более 7 тыс. врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для десяти медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.