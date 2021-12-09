В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Жители города Херсон не дали согласия на переименование улицы Московской в улицу Фальц-Фейнов - в честь семьи крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городского совета.

Общественные слушания по переименованию этой улицы состоялись в конце сентября, а обсуждение продолжалось весь ноябрь. "Всего участие в общественном обсуждении и представлении предложений приняли 363 жителя Херсона, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались", - говорится в сообщении.

В результате комиссия оставила улице Московской старое название, "однако горожане могут снова инициировать процесс переименования".

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях с Россией. В 2015 году горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, Московский проспект в Киеве стал проспектом Степана Бандеры, а проспект, названный в честь генерала Николая Ватутина, который командовал операцией по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, получил имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича.

По данным Института национальной памяти, на Украине только за первые четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тыс. памятников и памятных знаков. Были переименованы около тысячи населенных пунктов и 25 районов, областные центры Кировоград и Днепропетровск стали Кропивницким и Днепром. Всего поменяли имя почти 52 тыс. топонимов.