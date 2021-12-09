В Новой Москве с начала года ликвидировали семь незаконных свалок площадью 190 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мониторинг территории ТиНАО с начала 2021 года выявил 11 несанкционированных свалок, семь из которых площадью более 190 тыс. кв. м уже ликвидированы. Самая крупная из них располагалась в поселении Краснопахорское, недалеко от деревни Софьино, сообщила в четверг пресс-служба управления координации деятельности и документационного обеспечения ОАТИ города Москвы.

"В этом году инспекцией было обнаружено одиннадцать свалок, семь из которых уже ликвидированы, было вывезено более 3 тыс. кубометров мусора. Еще по четырем свалкам проводится работа до полного их устранения. Свалки, которые возникают в местах, не предназначенных для складирования и переработки отходов, важно оперативно выявлять и устранять", - приводятся слова начальника ОАТИ города Москвы Александра Ларина.

Пресс-служба отметила, что по фактам выявленных свалок юридические лица были привлечены к административной ответственности.

Как сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, параллельно с поиском нарушителей проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого привлекаются специалисты геодезической службы Мосэкомониторинга, что позволяет максимально точно определить показатели для расчета экологического вреда. В 2021 году сумма ущерба, которую власти Москвы предъявили нарушителям, составила более 431 млн рублей. В целом фиксируется уменьшение числа свалок в сравнении с 2019-м и 2020-м годами. К примеру, за прошедший год количество мест несанкционированного размещения отходов на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.