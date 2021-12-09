В Еврейской автономной области на 100% снизилась гибель детей на пожарах

ТАСС, 9 декабря. Детская смертность на пожарах в Еврейской автономной области (ЕАО) за год снизилась на 100%. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения, добровольные пожарные ежедневно реагировали на десятки возгораний. Совместными действиями спасли 42 человека. Важным достижением стало снижение детской гибели на 100%. Это, в том числе, результат реализации программы ЕАО по оснащению средствами своевременного обнаружения пожаров - автономными дымовыми пожарными извещателями", - приводятся в сообщении итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в текущем году.

С начала 2021 года органы управления и силы РСЧС более 200 раз реагировали на социально-значимые происшествия. Ликвидировано 1,4 тыс. техногенных пожаров, 139 природных возгорания, 17 происшествий на водоемах.

В купальный сезон спасатели оказали своевременную помощь на водоемах пяти гражданам. К административной ответственности за нахождение детей у воды без сопровождения взрослых привлечено 122 гражданина.