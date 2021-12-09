В ЮАР заявили, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем "дельта"

ПРЕТОРИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Заболевание COVID-19, вызванное омикрон-штаммом коронавируса, протекает значительно легче, чем при заражении вариантом "дельта". Такое мнение высказал в четверг эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц "Неткэр груп".

"Имеющиеся у нас данные показывают, что омикрон-штамм коронавируса не вызывает столь серьезные формы заболевания COVID-19, как это было во время предыдущей волны пандемии, которую спровоцировал дельта-штамм", - приводит его слова местный телеканал eNCA.

В свою очередь глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, которая является эпицентром распространения омикрон-штамма, Фредрик Конуана заявил в четверг, что количество госпитализаций в связи с коронавирусом в провинции начало падать. "При этом больным практически не требуется лечение с помощью кислорода", - отметил он.

В последние 24 часа в ЮАР было выявлено 19 842 новых случая заражения COVID-19 по сравнению с 13 147 накануне. Абсолютное большинство из них приходится на омикрон-штамм коронавируса. Умерли 36 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже более чем в 50 странах.