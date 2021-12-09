Эксперимент по раздельному сбору мусора запустят в Нефтеюганске в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по раздельному сбору сухих и влажных твердых коммунальных отходов (ТКО) в пилотном режиме в 2022 году начнется в третьем по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа - Нефтеюганске. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь регионального оператора по обращению с отходами "Югра - Экология" Татьяна Самолданова.

Первый в Уральском федеральном округе (УрФО) эксперимент по раздельному сбору ТКО начался в Югре в городе Югорске весной 2020 года. На площадках возле многоквартирных и частных домов были установлены отдельные контейнеры для влажного (органического) и смешанного сухого мусора. После сортировки отходы доставляют в Екатеринбург, где происходит их переработка, в самом Югорске такой возможности нет. Также раздельный сбор мусора в пилотном режиме сейчас проводится еще в двух городах ХМАО - Урае и Нижневартовске.

"В 2022 году в Нефтеюганске начнется реализация пилотного проекта по двуконтейнерному сбору сухих и влажных отходов. На первоначальном этапе его планируется осуществлять в трех микрорайонах города", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в планах в 2022 году начать пилот по раздельному сбору мусора также в сельском поселении Каркатеевы Нефтеюганского района.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология", на исполнение которого в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.

Всего в Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных полигонов - в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Их общая мощность составит 590 тысяч тонн отходов в год. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске. Как ранее сообщал замгубернатора Югры Алексей Забозлаев во время конгресса "Российская неделя ГЧП", власти ХМАО оценили инвестиции в создание системы обращения с отходами в регионе в 13 млрд рублей.