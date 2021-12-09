Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума за две недели

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 0,94 - минимума с 26 ноября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он составил 1,06.

В Ростовской области, Красноярском и Пермском краях индикатор равен ровно 1, в Свердловской области - 0,97, в Нижегородской - 0,96, в Воронежской - 0,95. В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 0,9, в Самарской области - до 0,88, а в Москве - до 0,85, что для столицы стало минимумом с 25 ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.