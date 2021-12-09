Гинцбург: вопрос об изменении "Спутника V" под новый штамм будет решен через две недели

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение, стоит ли адаптировать российскую вакцину "Спутник V" против коронавирусной инфекции под новый штамм "омикрон" или нет, будет принято примерно через две недели, после проведения тестов по выделению самого вируса. Об этом в четверг сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять", - сказал он.

Гинцбург также отметил, что из всех действующих сегодня вакцин "Спутник V" дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител. "Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и "Спутник V", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 267,9 млн человек, более 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 925 806 случаев заражения, выздоровел 8 637 861 человек, умерли 286 004. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.