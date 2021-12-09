Пункты вакцинации в школах Хабаровска проверят на соответствие нормам

ТАСС, 9 декабря. Минпросвещения РФ возьмет на контроль ситуацию с пунктами вакцинации, которые открылись в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Они будут проверены на соответствие всем правилам и законодательству, сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов.

Ранее власти Хабаровского края открыли мобильные пункты вакцинации в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, именно в этих городах фиксируется наибольшее число заболевших. Медицинские бригады из двух человек принимают пациентов с 14:00 до 18:00.

"Было принято решение, что по субботам, раз в неделю, после 14 часов, когда не идет образовательный процесс, в школах, где существуют лицензированные медицинские кабинеты, действительно открываются такие пункты, чтобы увеличить их количество. Всего таких пунктов 10 в Хабаровске и 10 в Комсомольске-на-Амуре. <…> Мы с этим будем разбираться. Посмотрим, насколько это все соответствует правилам, законам и всему остальному, и отреагируем", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Провести проверки в указанных школах Министерство просвещения РФ призвала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, такие пункты вакцинации создают опасность заражения для детей, которые обучаются в этих школах.

При этом в каждом образовательном учреждении предусмотрен отдельный вход для желающих сделать прививку, маршрутизацию продумали по примеру работы в школах избирательных участков.