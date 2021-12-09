Просветительские студии общества "Знание" намерены открыть в каждом регионе России

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Просветительские студии в каждом регионе РФ намерено открыть Российское общество "Знание", рассказал ТАСС генеральный директор общества Максим Древаль на открытии студии в Сочи.

В Сочи открыли первую региональную студию общества "Знание", где будут проводить просветительские марафоны, мастер-классы, лекции от ведущих спикеров. Подобная студия пока что есть только в Москве.

"Мы намерены открыть студии в каждом регионе страны. Сроки сказать не могу, но каждый год планируем удваивать наши пространства. Это займет какое то время, но доступность увеличится когда мы покроем уже треть регионов, потому что будет возможность попасть в соседний регион", - сказал он.

В этом году общество планирует открыть студии во Владивостоке, Туле, Архангельске, Казани, Иркутске, Екатеринбурге, Вологде. Обучение и посещение студий будет бесплатным, возрастной ценз так же не установлен. Кроме того, победители конкурсов и марафонов, которые проводит "Знание", смогут приезжать в Сочи и останавливаться в их санатории бесплатно.

"Все, что здесь производится, станет частью контента, в том числе санатория. Это будет своеобразный просветительский канал санатория", - пояснил собеседник агентства.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.