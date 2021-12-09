Власти рассчитывают, что в 2022 году население Якутии увеличится до 1 млн человек

ТАСС, 9 декабря. Власти Республики Саха (Якутия) рассчитывают, что в 2022 году численность населения региона впервые достигнет 1 млн человек. Об этом сообщил в четверг на пленарном заседании итогового онлайн-форума "PROДФО-2021" глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы сейчас видим, что начался миграционный приток в Якутию. Это впервые за постсоветское время. Считайте прошлый год, этот год, несмотря на пандемию, Якутия растет очень быстро по количеству населения. <...> Более того, у нас всегда естественная рождаемость превышала смертность, мы росли чуть-чуть за счет этого. Сейчас Якутия по населению растет очень быстро, и, может быть, мы в следующем году достигнем того, о чем всегда Якутия мечтала, - миллиона человек населения", - сказал Николаев.

По данным Саха(Якутия)стата, численность населения региона по состоянию на 1 января 2021 года составила 981 971 человек.

Как сообщил в марте Николаев, положительный миграционный поток зарегистрировали в Якутии по итогам 2020 года, население региона увеличилось почти на 12 тыс. человек.

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсуждают итоги серии форумов, выделяют точки роста для каждой из областей жизни регионов, устанавливают новые цели и задачи на 2022 год.