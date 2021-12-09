В Москве открыли памятник работникам автозавода "Москвич"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Памятник "От станка на фронт" работникам автозавода "Москвич", погибшим и защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, открыли в непосредственной близости к предприятию в четверг. Об этом сообщил ТАСС автор монумента, скульптор Микаэль Согоян.

Скульпторами памятника стали Микаэль и Ваге Согоян. Они представили проект в виде однофигурной композиции. К зрителю обращен труженик завода, уходящий на фронт от стен предприятия летом 1941 года.

"Памятник выполнен из бронзы. Сделав твердый шаг, чуть с заметным наклоном туловища, образ заводчанина силуэтом и единым порывом перевоплощается в грозную защиту Отечества, чему свидетельствует выпад рукой, крепко сжимающей ружье. <...> Место расположения скульптуры довольно камерное: слева и справа стройные ели обрамляют и в то же время замыкают пространство. Мы выработали концепцию в виде двух вертикальных гранитных стел почти 3-х метров высотой", - сказал Согоян.

Он добавил, что помимо этого, на стелах нанесена текстовая часть и архитектурно-декоративный рисунок, смонтирована литая эмблема завода из бронзы.

"Мы стремились художественным языком выразить и обосновать главный тезис, что победа в Великой Отечественной войне достигнута силой, духом и совестью советского человека. Именно в этой фигуре воплощена аллегория замысла: заводчанин, теперь уже боец, от станка и столь родных стен вступает в жизнь иную, деля ее на до и после, при этом в его движении заложена скорая победа над вероломным врагом и желание снова вернуться в мир труда, созидания и веры в светлое будущее. Именно этим жила наша страна, и каждый ее гражданин был убежден - нет и не может быть существования фашизма на земле", - пояснил Согоян.

О заводе

С 1930 по 2005 год в Москве работал автомобильный завод им. Ленинского комсомола (АЗЛК). С 1939 года до Великой Отечественной войны - Московский автомобильный завод имени КИМ. Непосредственно сборка машин "Москвич" на АЗЛК завершилась в 2001 году. На территории завода в 2012 году был создан Технополис "Москва", став классическим примером реорганизации заброшенных промзон Москвы.

В годы Великой Отечественной войны многие автозаводцы добровольно ушли на фронт в ополчение защищать Родину и Москву. Большинство из них домой не вернулись. В годы войны основная часть завода была эвакуирована на Урал. Оставшиеся мощности предприятия в Москве были переориентированы на военную продукцию.