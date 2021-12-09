Финансирование социальных выплат молодым семьям Якутии увеличат на 70 млн рублей

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2022 году получат свыше 410 молодых семей в Якутии, финансирование увеличат по сравнению с 2021 годом более чем на 70 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 году из федерального, регионального и местного бюджетов на выплаты было предусмотрено 357 млн рублей, государственной поддержкой в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий воспользовались 373 молодые семьи Якутии.

"В 2022 году на эти цели Якутия получит 216 млн рублей из федерального бюджета, к этой сумме регион добавит 13,8 млн рублей, еще 200 млн рублей добавят муниципалитеты. В следующем году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат 411 молодых семей в 35 районах республики", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя Якутии, финансирование увеличили в связи с большой потребностью. Так, в список молодых семей, изъявивших желание получить соцвыплаты, в 2022 году включено свыше 1,8 тыс. молодых семей. В программе могут участвовать супруги, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного родителя в возрасте до 35 лет, также необходимо, чтобы орган местного самоуправления признал семью нуждающейся в улучшении жилищных условий. При этом учитывается платежеспособность семьи, которая с получением соцвыплаты должна привлечь либо кредит, либо собственные накопления для строительства или покупки жилья.