Волонтеры в 2022 году уберут мусор прошлого столетия на мысе Челюскин

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Волонтеры в 2022 году отправятся на самую северную материковую точку Евразии - мыс Челюскин, чтобы начать очищать его от мусора, накопившегося еще с ХХ века. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского краевого отделения Русского географического общества (РГО).

"В Красноярском крае на 2022 год запланирована волонтерская экспедиция на мыс Челюскин. Основная задача - начало расчистки территории от мусора прошлого века", - говорится в сообщении.

Отряд волонтеров начнет сбор металлических бочек, остатков тракторов и буровых установок. Планируется, что мусор будет отправлен на переработку. Мероприятие рассчитано на 14 дней. Из них 12 добровольцы проведут непосредственно на мысе Челюскин.

"Кроме мыса Челюскин, очистка территории от подобного мусора запланирована на 2022-2023 годы в сельском поселении Хатанга Красноярского края. Это тоже экологический проект, одним из организаторов которого является краевое отделение РГО", - сказал председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.