{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Доля вакцинированных от ковида среди работников санаториев Ставрополья превысила 80%

За всю пандемию в санаториях региона не было зафиксировано крупных вспышек коронавируса, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 80% сотрудников санаториев в Ставропольском крае прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Владимир Владимиров.

"Огромное спасибо работникам санаториев, мы имеем 86% персонала в санаториях, которые привиты", - сказал Владимиров.

По его словам, за всю пандемию в санаториях региона не было зафиксировано крупных вспышек коронавируса, так как удавалось вовремя открывать обсерваторы.

Ранее пресс-служба администрации Кисловодска сообщила, что прививку от коронавируса сделали 95% сотрудников городских санаториев, что составило около 8 тыс. человек.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено 116 508 случаев коронавируса, выздоровели 87 676 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 5 480 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 208 пациентов, из них в тяжелом состоянии 400 человек. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 15%.

Теги
Северный КавказПандемия COVID-19
Мишустин посетил Пермскую художественную галерею
Премьер-министр заслушал презентацию о ходе строительства нового здания галереи
Читать полностью