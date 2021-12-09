Доля вакцинированных от ковида среди работников санаториев Ставрополья превысила 80%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 80% сотрудников санаториев в Ставропольском крае прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Владимир Владимиров.

"Огромное спасибо работникам санаториев, мы имеем 86% персонала в санаториях, которые привиты", - сказал Владимиров.

По его словам, за всю пандемию в санаториях региона не было зафиксировано крупных вспышек коронавируса, так как удавалось вовремя открывать обсерваторы.

Ранее пресс-служба администрации Кисловодска сообщила, что прививку от коронавируса сделали 95% сотрудников городских санаториев, что составило около 8 тыс. человек.

По данным краевого оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено 116 508 случаев коронавируса, выздоровели 87 676 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 5 480 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 208 пациентов, из них в тяжелом состоянии 400 человек. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 15%.