В Северодвинске из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели ограничительные меры

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти города Северодвинска Архангельской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом запретили проведение культурно-массовых мероприятий в помещениях образовательных учреждений. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Администрации Северодвинска.

"В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и по предложению начальника территориального отделения Роспотребнадзора постановлением администрации Северодвинска введен комплекс карантинно-ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте администрации, с 9 декабря 2021 года в образовательных учреждениях запрещается проведение культурно-массовых мероприятий в помещениях, отменяется кабинетная система обучения, а также усиливается утренний контроль здоровья детей. Образовательные организации, в которых одновременно отсутствует более 20% детей, заболевших ОРВИ, обязаны приостановить учебный процесс на срок не менее семи дней.