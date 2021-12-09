Хинштейн заявил, что более 48 тыс. школ в России обеспечены высокоскоростным интернетом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в России широкополосным интернетом обеспечено свыше 48 тыс. школьных зданий из 50 тыс. Об этом политик сказал в четверг в ходе пленарного заседания нижней палаты.

"В связи с прозвучавшей вчера дезинформацией относительно ситуации с подключением к широкополосному интернету в школах в стране комитет по информационной политике <...> запросил официальные данные Минцифры России. Я хочу довести до всех о том, что на сегодняшний день из 50 286 зданий образовательных учреждений широкополосным высокоскоростным интернетом обеспечено 48 686 объектов", - сказал он.

По его словам, остальные 1 600 школьных зданий находятся в труднодоступных местах, где возможен только спутниковый интернет, однако в настоящее время работа над этим вопросом ведется. "Таким образом, утверждения о том, что 50% школ в России не имеют высокоскоростного интернета является абсолютно недостоверными, необоснованными и вводят парламент и наших избирателей в заблуждение", - сказал он.

Ранее на пленарном заседании Госдумы в среду депутат фракции КПРФ Олег Смолин заявил, что в России "больше половины школ не имеют широкополосного интернета". Об этом он сказал в ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта, который обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию.