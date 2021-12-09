Мишустин осмотрел краевую инфекционную больницу в Перми

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Пермь посетил краевую клиническую инфекционную больницу.

Глава кабмина проверил состояние действующих корпусов. Ему также презентовали проект строительства новых зданий больницы.

Комплекс размещен в центральной части города в деревянных корпусах 1876-1917 годов постройки, где отсутствует механическая вентиляция и очистные сооружения. Техническое состояние существующей инфекционной больницы не соответствует современным нормам, в том числе СанПиНам, требованиям по пожарной безопасности и оказанию медицинской помощи.

На данный момент больница имеет лишь пять мельцеровских боксов и один приемно-диагностический. Из-за дефицита площадей нет возможности организовать высокотехнологическую помощь больным; рациональное зонирование помещений стационара и территории больницы, автономное электропитание налажено только для отделения реанимации и интенсивной терапии, электроснабжение остальных корпусов осуществляется от централизованных трансформаторных подстанций. Отсутствуют локально-очистительные сооружения по обеззараживанию стоков инфекционных отделений.

Поддержка в создании новой инфекционной больницы

Мишустин пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы в регионе. Региону на эти цели необходимо около 1 млрд рублей. "Я думаю, что мы совместными усилиями все сделаем для того, чтобы эта замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и помогла оказывать на высоком уровне услуги", - отреагировал Мишустин, обратив внимание на то, что старые корпуса медучреждения начинали строить еще в XIX веке.

Премьер также подчеркнул, что на месте устаревших зданий должны появиться новые корпуса краевой клинической больницы, и эту территорию нельзя отдавать, например, под создание очередного торгового центра.

Инвестиционный проект по строительству новой инфекционной больницы более чем на 230 коек включен в адресную инвестиционную программу Пермского края. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, они разделены на два этапа. Начало строительно-монтажных работ первого и второго этапов запланировано на январь и III квартал 2022 года соответственно.

Победителем конкурса на выполнение проектных работ по разработке документации на строительство инфекционной больницы стало пермское ООО "ЖБК-строй". Цена контракта составит 2,1 млрд рублей.