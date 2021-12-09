Герасимов отметил снижение заболеваемости COVID-19 в ВС РФ на 22% в сравнении с 2020 годом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в российских вооруженных силах снизилась на 22% по отношению к показателю 2020 года, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг.

"Сохранению интенсивности подготовки войск и сил способствовала созданная в вооруженных силах система по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, основой которой стала организованная работа по вакцинации личного состава и членов семей военнослужащих. За весь период пандемии провакцинировано более полутора миллиона военнослужащих и членов их семей", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба сообщил, что для раннего выявления инфицированных в военно-медицинских организациях развернуто 60 ПЦР-лабораторий, в том числе девять мобильных. "В результате проводимой работы заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась на 22% по отношению к показателю прошлого года", - сказал Герасимов.