Штраф за нарушение перевозки пассажиров в общественном транспорте увеличили в Подмосковье

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, предусматривающий повышение размера штрафа за нарушение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте региона с 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

"Проектом закона предлагается предусмотреть увеличение ответственности водителя за невыдачу пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда в автомобильном транспорте, и непредоставление возможности безналичной оплаты проезда с использованием либо единой транспортной карты, либо банковской карты", - сказал в ходе заседания думы замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

Он пояснил, что в настоящее время размер штрафа составляет 2 тыс. рублей. После вступления в действие закона штраф вырастет до 5 тыс.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, за девять месяцев текущего года в Московской области выявили почти 22,5 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров.