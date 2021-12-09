Нацпарк Северной Осетии подготовил для туристов четыре экологические тропы в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Экологическая тропа создана в горах Северной Осетии совместно с компанией "Русгидро", сообщил ТАСС в четверг директор национального парка "Алания Марат Гатциев. Всего в 2021 году на территории парка открыли четыре экотропы.

"В 2021 году у нас открыли четыре экологические тропы. Среди них одна, которую открыли накануне - тропа "Гауизет". Экологическая тропа обустроена и открыта на территории национального парка "Алания" при помощи компании "Русгидро". Она ведет к водопаду "Гъау Изади дон" в переводе с осетинского языка означает "Река ангела ущелья", "или "Река покровителя селения", - сказал Гатциев.

Тропа начинается от дачного поселка Мадзаска и проходит вдоль реки, начинающейся с каменных глетчеров Суганского хребта. Она проходит по лесу, по правому берегу реки, где местами сохранились фрагменты старой тропы и развалины коша. Протяженность тропы - 1 км, время прохождения - 60 минут.

Экотропа проходит по склонам узкой горной теснины, там укреплены потенциально опасные участки, протянуты навесные перила, установлены информационные стенды Тропа насыщена памятниками природы. На развилках и ключевых участках маршрута сложены "туры" - каменные пирамидки, которые служат навигаторами для путников.