Памятник командиру соединения подводных лодок Черноморского флота открыли в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Памятник командиру 14-й дивизии подводных лодок Герою Советского Союза контр-адмиралу Владимиру Герасимову открыли в Севастополе в День героев Отечества, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаем дань уважения участнику Великой Отечественной войны, человеку, сделавшему многое для развития и повышения авторитета подводных сил Черноморского флота, вписавшему свою страницу в историю Военно-морского флота. Я уверен, что имя Героя Советского Союза контр-адмирала Герасимова Владимира Ивановича навсегда останется в благодарной памяти севастопольцев и моряков-черноморцев как пример беззаветного служения Отечеству", - приводятся в сообщении слова командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, принявшего участие в открытии.

Уточняется, что торжественная церемония прошла в расположении дивизиона подводных лодок отдельной ордена Ушакова 1-й степени Констанцкой бригады подводных лодок ЧФ. "В открытии памятника, установленного на Аллее героев-подводников Великой Отечественной войны, приняли участие ветераны-подводники, представители Нахимовского муниципального округа Севастополя, юнармейцы и экипажи подводных лодок ЧФ", - сообщается в пресс-релизе.

Владимир Герасимов принимал участие в боях на Воронежском, 1-м Украинском, Ленинградском, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской операции, битве за Днепр на Лютежском плацдарме, Уманско-Ботошанской и Белорусской операциях. Пять раз был ранен. 11 октября 1944 года на подступах к городу Мемель (ныне Клайпеда, Литва) Герасимов будучи тяжело раненным не покинул поле боя, гранатой уничтожил пулемет противника, спас раненого офицера. Звание Герой Советского Союза ему было присвоено 24 марта 1945 года. В 1970-1973 годах Герасимов служил командиром 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота.