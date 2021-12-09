Мурманские депутаты поддержали увеличение в два раза выплаты приехавшим в Заполярье врачам

МУРМАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы поддержали региональный законопроект об увеличении в два раза размера единовременной выплаты, так называемых подъемных, для врачей и медперсонала, приезжающих работать в Заполярье. Соответствующее решение большинством голосов парламентарии приняли на заседании в четверг.

Размер выплаты для врачей увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей, среднему персоналу - до 500 тысяч вместо 300 тысяч рублей. Увеличение коснется тех медиков, кто заключит контракты после 1 января 2022 года.

"29 "за", закон принимается и направляется губернатору Мурманской области для обнародования", - сказал председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Инициатива увеличить размер единовременной выплаты врачам и медперсоналу предложена министерством здравоохранения Мурманской области и поддержана губернатором Андреем Чибисом. Как ранее сообщал глава региона, для выплат медикам, которые отработают пять лет в Мурманской области, будет выделено 90 квот, в случае нехватки количество квот может быть увеличено.