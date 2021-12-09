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Около 7 тыс. детей на Ставрополье учатся дистанционно из-за COVID и ОРВИ

На территории региона работают более 600 школ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 7 тыс. школьников Ставропольского края перешли на дистанционную учебу из-за распространения ОРВИ или случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"У нас сегодня порядка 7 тыс. детей находятся на дистанционном обучении. Дети болеют коронавирусом, дети болеют ОРВИ. <...> Стабилизация [по заражаемости коронавирусом в регионе] есть, небольшое снижение есть. В образовательных учреждениях пока что, к сожалению, мы этого не видим. Будем принимать меры, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку. Дальше время покажет", - сказал он во время пресс-конференции в Москве.

В регионе будут продлены зимние каникулы в школах. Датой начала определено 26 декабря 2021 года, что почти на неделю раньше обычного срока. Ранее в Ставропольском крае продлили осенние школьные каникулы. В Минздраве региона отмечали, что это позволило стабилизировать ситуацию с заболеваемостью среди школьников.

На территории Ставропольского края работают более 600 школ. В них обучаются около 300 тыс. детей.

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