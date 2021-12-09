Коммунальные службы Москвы готовятся к снежной и холодной зиме

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы столицы готовятся к снежной и холодной зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.

"Мы готовимся к тому, что зима будет холодная. Зима будет достаточно снежная, и наши коллеги об этом говорят, мы пользуемся их данными и готовимся к таким работам, таким условиям. <...> Примерно семь лет назад было большое количество снега, примерно эта цикличность повторяется. Службы городского комплекса к этому готовы", - сказал Бирюков.

По его словам, реагентов, дорожно-уборочной и коммунальной техники в Москве достаточно. Кроме того, в столице проходят тестовые испытания техники на электрической тяге. "Последние 11 зимних периодов мы работаем четко, без аварий и отключений", - отметил Бирюков.