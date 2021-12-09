Дед Мороз рассказал, какие подарки он любит получать на Новый год

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что любит получать подарки, особенно те, что сделаны своими руками, поделился он в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Люблю сам подарки дарить, люблю и от других их получать. И больше мне нравятся подарки те, которые ребятишки и взрослые делают своими руками, от всего сердца, с душой. Таким подаркам рад вдвойне. Я уверен, что вы мне напишете письма в мой сказочный Великий Устюг", - рассказал он.

Психолог Аннета Орлова также считает, что главное сейчас по отношению к детям - это доброта и внимание. По ее словам, у детей сейчас много игрушек, и они не всегда могут получить удовольствие от новой вещи.

"Поэтому [важно] время, проведенное с семьей, что-то сделанное своими руками, добрые слова. Сделайте шкатулку для своей семьи и откройте ее после Нового года. И в нее пусть каждый член семьи сделает сверточки, за что он благодарен своим близким - папе, маме, бабушке, близким, перекрестно. И откройте ее после Нового года, можно открывать и зачитывать. Сейчас самое главное - это поддержка и улыбка", - рассказала она на пресс-конференции.

Главный волшебник страны также призвал взрослых верить в сказку и чудо и тоже обращаться к Деду Морозу. "Ребята пишут письма, загадывают желания и подарки получают. А взрослые писем не пишут, желания не загадывают", - рассказал Дед Мороз. Он добавил, что дарит так много подарков, что их "не сосчитать". "Своей волшебной силой наделяю многих помощников, это те Деды Морозы, которых вы видите в своих городах. Меня не видят, но подарки получают все", - рассказал волшебник.

В подарок за вопросы и внимание ребятам из 3 "Г" класса московской школы № 2123 имени Мигеля Эрнандеса волшебник подарил книгу про Великий Устюг.

Новогоднее путешествие

5 декабря из Великого Устюга Дед Мороз отправился в путешествие по России на празднично оформленном поезде. Планируются остановки более чем в 30 городах. "Заеду в Санкт-Петербург, Кострому, Ярославль, Вологду, и, конечно же, Новый год со всей своей сказочной свитой буду отмечать у себя дома, ведь Новый год - это семейный праздник", - рассказал волшебник.

В Москве Дед Мороз посетит ВДНХ, расположенный там каток и "Союзмультпарк".

Волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал здоровья. "Я же Мороз, ко мне никакая хворь не пристает, я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, купаюсь в проруби, закаляюсь и каждое утро делаю зарядку. У меня отменный иммунитет. <...> Я привился одним из первых, потому что доверяю нашим врачам и ученым", - поделился Дед Мороз.

Он пожелал всем самого наилучшего. "Пусть поправляются все, кто сейчас болеет. Всем желаю отличного поведения, хороших оценок, слушайтесь ваших учителей и наставников", - добавил он.