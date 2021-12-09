Более 3 тыс. человек приняли участие в проекте "Бизнес молодых" на Кубани за год работы

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет приняли участие в проекте "Бизнес молодых", открытом в Краснодарском крае в марте этого года. Об этом на открытии мультимедийной студии общества "Знание" сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Мы открыли школу "Бизнес молодых", где помогаем молодежи начать свое дело. Участие в проекте приняли более 3 000 человек, первые 12 выпускников уже получили льготные займы на открытие своего бизнеса под 0,1% годовых", - сказал Кондратьев.

Школа начала работу в марте этого года, обучение там бесплатное. Проект направлен на поддержку молодежи от 18 до 35 лет, которая планирует открыть бизнес. Участники презентуют свои проекты, прорабатывают общую концепцию, формируют его финансовую и бизнес-модель. Лучшие выпускники смогут получить займы от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей под 0,1% на реализацию своих проектов без залога и поручительств.

Об обществе

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.