Российский дипломат раскритиковал "заточенность" механизма регистрации вакцин от COVID-19

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Процедура регистрации вакцин от коронавирусной инфекции ориентирована на производителей из западных стран, а некоторые западные политики занимаются дискредитацией отдельных препаратов, что мешает процессу вакцинации. Об этом представитель РФ заявил на семинаре Совета ООН по правам человека по доступу к лекарствам и вакцинам.

"Сложность и "заточенность" под западного производителя процедур регистрации вакцинных препаратов, информационные кампании и заявления западных политдеятелей по дискредитации отдельных препаратов, дезинформация об иммунизации - все это негативно влияет на доступность вакцинации для простых граждан и ценообразование на рынке вакцин", - говорится в одном из фрагментов его выступления, который в четверг опубликовало постоянное представительство России в Женеве на своей странице в Twitter.

Представитель РФ подчеркнул, что Москва выступает против "политизации вопроса о распространении вакцин" и выражает готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами "на недискриминационной и транспарентной основе". В то же время он указал на отсутствие прозрачности в работе международного механизма распределения препаратов от ковида COVAX.

В среду верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "глубоко несправедливым и аморальным" разрыв в охвате прививками от коронавируса населения в бедных и богатых странах. Она сообщила, что в государствах с низкими доходами по состоянию на 1 декабря как минимум одну дозу вакцины получили 8% людей взрослого возраста, а в странах с высокими доходами - 65%.

Бачелет считает "очень маловероятным" достижение поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели: вакцинировать от COVID-19 не менее 40% жителей в каждой стране мира до конца нынешнего года. По ее мнению, "под угрозой" также стоит выполнение задачи по иммунизации не менее 70% населения планеты к середине 2022 года. В конце ноября помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард отметил, что организация наладила диалог с производителями вакцин по вопросу их поставок в рамках механизма COVAX, однако пока еще не ясно, удастся ли достичь заявленных целей.