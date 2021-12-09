{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Центр "Вектор" получил биоматериалы граждан, заразившихся "омикроном"

В центре уточнили, что исследования нового штамма могут занять до двух месяцев

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исследования нового штамма коронавируса "омикрон" могут занять до двух месяцев, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала. Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас центр получил биоматериалы инфицированных штаммом "омикрон" лиц.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В России создали прибор для управления любыми компьютерными приложениями с помощью мыслей
Разработка отечественных специалистов получила название "Балалайка"
Читать полностью