Центр "Вектор" получил биоматериалы граждан, заразившихся "омикроном"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исследования нового штамма коронавируса "омикрон" могут занять до двух месяцев, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала. Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас центр получил биоматериалы инфицированных штаммом "омикрон" лиц.