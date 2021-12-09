Новосибирская ОП заявила, что регионам нужны нормативные акты для работы закона о QR-кодах

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Действие федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах необходимо обеспечить отдельными подзаконными актами в регионах РФ, которые будут регулировать передвижение граждан и форму справок о QR-коде. Об этом сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

"Наши предложения, которые мы направили в Общественную палату РФ, созвучны со всеми регионами и с теми вопросами, которая сформулировала Общественная палата. <…> Федеральный закон говорит о важном и основном, но мы все понимаем, что к этому федеральному закону необходимо очень много региональных подзаконных актов", - сказала Гриднева.

Она пояснила, что речь идет о том, что обеспечить действие закона в сельской местности, где не все жители имеют доступ на сайт "Госуслуг" и нуждаются в бумажном носителе для передвижения. По словам Гридневой, в частности, в Новосибирской области уже есть нормативный акт определяющий вид такой справки. "Мы живем в век цифры, но не всегда имеем информацию, которая сейчас нам поможет. Здесь как раз задача медицинского сообщества, экспертного сообщества, Общественной палаты, как можно больше проводить разъяснительной работы, собирать те вопросы, которые все-таки еще возникают и будут возникать, и оперативно доводить до органов власти", - пояснила она.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

О ситуации в регионе

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у почти 400 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий; с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным оперативного штаба на утро 9 декабря в регионе зарегистрировано 86 277 случаев коронавируса (+382 за сутки), в том числе - у 9 327 детей. 58 634 пациента выписаны с выздоровлением (+240 за сутки).