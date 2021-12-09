"Белгород-Арену" признали лучшим спортивным объектом в России

БЕЛГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Лучшим спортивным объектом России по итогам Национальной спортивной премии 2021 года стал многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс "Белгород-Арена". Об этом журналистам сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Это одна из самых главных наград в области спорта в России, учрежденная правительством страны. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводят итоги года и называют лучших в 11 номинациях. В номинации "Лучший спортивный объект" победу одержала "Белгород Арена", - пояснил Гладков.

"Белгород-Арена" вмещает до 10 тыс. зрителей. Спортивный объект открыли в мае 2021 года в рамках нацпроекта "Демография". Помимо этого, Белгородская область заняла второе место в номинации "Лучший субъект Российской Федерации" (за вклад в развитие спорта").

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях и 18 категориях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.