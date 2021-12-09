Деструктивное поведение молодежи обсудят на открывшемся в Москве патриотическом форуме

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийский патриотический форум, на котором в том числе будут обсуждать профилактику деструктивного поведения среди молодежи, открылся сегодня в Москве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриот).

"На форуме подведут итоги реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" в 2021 году", - говорится в сообщении.

По информации центра, одно из пленарных заседаний будет посвящено профилактике деструктивного поведения среди молодежи, а также новым вызовам в этой области.

"Центральное событие первого дня форума - вручение Национальной премии "Патриот-2021". На церемонии наградят проекты по 14 номинациям, в их числе: "Лучший научный проект", "Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Лучший туристический маршрут", "Лучший региональный волонтерский центр", "Лучший учитель истории", - также отметили в организации.

Организаторами Всероссийского патриотического форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".