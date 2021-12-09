Школьные каникулы в Ленинградской области начнутся 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Зимние каникулы в школах Ленинградской области в этом году начнутся на несколько дней раньше привычного срока - с 25 декабря. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Александр Дрозденко на заседании губернаторского пресс-клуба Ленинградской области, которое проходило в пресс-центре ТАСС.

"Мы на каникулы уйдем с 25 декабря. Каникулы у нас продлятся типично, то есть мы позже выходить с каникул не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться. Но на каникулы уйдем чуть раньше", - сказал Дрозденко.

Он пояснил, что это решение связано с профилактикой распространения COVID-19.

"К сожалению, начали болеть дети, есть десятки случаев госпитализации детей - это тревожно. Мы действуем точечно, мы не закрываем на карантин школы и детские сады - мы закрываем группами. Но то, что мы сейчас прервемся, чуть раньше уйдем на каникулы, мне кажется, это правильно", - отметил губернатор.

При этом Дрозденко сообщил, что новогодние праздники в школах не будут запрещать. "Мы не отменяем елки, праздники для детей, но родители должны предъявить QR-код о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста", - сказал он.

Также Дрозденко добавил, что в Ленинградской области до Нового года не планируется введение новых ограничений, но действующие сохранятся.

Ограничения в Ленинградской области

По постановлению правительства Ленинградской области с 2 декабря разрешено возобновить работу ночных клубов, дискотек и концертных организаций, но строго до 23:00 часов и при наличии у посетителей QR-кода или ПЦР-теста. Гостиницы и другие средства размещения могут принимать постояльцев только с антиковидными документами.

В Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями. Обязательное условие - наличие у всех участников антиковидных документов. Мероприятия численностью свыше 50 человек требуют согласования с Роспотребнадзором, причем в красной зоне количество участников мероприятий не может превышать 300 человек, а в зеленой можно собрать до 1 тысячи человек.

Кафе и рестораны, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, стоматологические клиники, бани и бассейны, а также кинотеатры, оформившие паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 (для этого 95% сотрудников должны иметь документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев), могут работать без требования у посетителей "антиковидных" документов. Остальные обязаны спрашивать у посетителей QR-коды или трехдневные отрицательные ПЦР-тесты.

В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.