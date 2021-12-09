Действие старых транспортных карт в Липецкой области продлили до середины февраля

ТАСС, 9 декабря. Депутаты Липецкого областного совета по предложению губернатора региона Игоря Артамонова разрешили местным жителям до середины февраля 2022 года пользоваться транспортными картами, чтобы расходовать деньги после заморозки средств из-за отзыва лицензии у "Орбанка". Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Липецкой области.

"Депутаты областного совета одобрили инициативу Игоря Артамонова по транспортным картам старого образца. С 15 декабря 2021 года и по 15 февраля 2022 года липчане смогут пользоваться старыми (фиолетовыми) транспортными картами при оплате проезда. Соответственно, жители области смогут "выкатать" ранее замороженные средства", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, срок действия старых транспортных карт может быть продлен, решение примут в феврале 2022 года.

В октябре система безналичной оплаты проезда транспорта в Липецкой области была приостановлена, так как Банк России приказом от 8 октября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Объединенный резервный банк" (Орбанк), являющегося участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, а также требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Транспортная карта для безналичной оплаты проезда введена в Липецкой области в 2017 году, всего к системе подключено около 1,3 тыс. единиц общественного транспорта, чтобы единой картой можно было расплатиться на всех маршрутах в регионе. На эти цели правительство Липецкой области в течение пяти лет планировало направить порядка 182 млн рублей. С 2010 года в Липецке аппаратами для оплаты транспортной картой оснащены все автобусы, троллейбусы и трамваи.