Программа подготовки кадров по межнациональной политике из числа КМНС стартует в 2022 году

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Подготовку кадров для молодежной политики в сфере межнациональных отношений в полноценном формате запустят в 2022 году, участие также примет молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Андрей Худолеев.

"У нас сейчас новая программа открывается. <…> В начале года, наверное, начнем. <…> [Такой программы] не было для молодежи, молодежной политики в сфере национальных отношений", - сказал Худолеев в кулуарах форума "Российский Север", который проходит в эти дни на Ямале.

Он отметил, что участников программы повышения квалификации будут учить основам межнациональной политики, механизмам их реализации. Программу дополнят особенности и специфика молодежной аудитории, градация молодежи, а также разбор особенностей национального характера, проектирование межнациональных мероприятий. Программа будет реализована в очном формате комиссией по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики совместно с РАНГХиГС на площадке академии.

"Тем не менее потребность регионов [в таких специалистах] очень большая. Нам кажется, что как раз ребята-представители коренных малочисленных народов, особенно северных, могут заниматься не только вопросами своих земляков, но и <…> полноценно решать вопросы развития северных территорий", - сказал Худолеев, добавив, что нельзя строить национальную политику по отношению к КМНС только с позиции их поддержки и помощи.

О форуме

Седьмой форум "Российский Север" впервые проходит в Салехарде. В форуме принимают участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - это ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.