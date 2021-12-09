Новым первым замглавы Минздрава России назначили Владимира Зеленского

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило нового первого заместителя министра здравоохранения РФ, им стал бывший глава Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Зеленский родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Также изучал юриспруденцию в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2007 годах Зеленский работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики Министерства финансов.

В 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. С 2012 года в течение трех лет руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.

"Владимир Зеленский - действительный государственный советник второго класса, кандидат экономических наук. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарности президента России", - отмечают в пресс-службе правительства.