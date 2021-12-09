Онлайн-флешмоб ко дню Героев Отечества запустили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Онлайн-флешмоб под хештегом #ДеньГероевДагестан, участники которого делятся на своих страницах в социальных сетях историями героических поступков своих предков, запустили 9 декабря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. В честь важной даты Министерство образования и науки Республики Дагестан запускает флешмоб", - говорится в сообщении.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо рассказать об одном или нескольких героях Дагестана в своих социальных сетях, обязательно указав хештег #ДеньГероевДагестан. Разместить можно и портретные интервью, документальные фильмы, исторические факты, сюжеты о героях труда. Лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях министерства образования и науки региона.

Первой публикацией странице министерства в Instagram стала история Героя Советского Союза Магомедзагида Абдулманапова, уроженца дагестанского села Карата. Он сражался в 1944 году в предгорье Крыма, в селе Ашага-Джамин. В составе группы разведчиков он вступил в бой с батальоном фашистских захватчиков и героически погиб.

9 декабря ежегодно в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.